Do wypadku doszło ok. godz. 2 w nocy z piątku na sobotę w miejscowości Wandzin (gmina Lubartów). Autokar zjechał z drogi i wpadł do rowu.

Wypadek autokaru na Lubelszczyźnie

W pojeździe było 37 osób. To obywatele Białorusi. Jak podała KP PSP w Lubartowie, autokar znalazł się na boku poza drogą. Na miejscu pojawiło się 15 zastępów straży pożarnej.

"7 osób poszkodowanych zostało przewiezionych do szpitali. Pozostali pasażerowie zostali przewiezieni do hotelu" - podali strażacy.

Na miejscu działania prowadziły jednostki PSP z Lubartowa, Lublina, jednostki OSP z terenu powiatu, policja oraz ratownicy.

W całym kraju panują trudne warunki na drogach. Obfite opady śniegu mogą spowodować paraliż komunikacyjny. Mieszkańcy południa i południowego wschodu powinni przygotować się na przerwy w dostawach prądu z powodu uszkodzeń sieci energetycznej – ostrzega synoptyk IMGW Michał Folwarski. - Lepiej powstrzymać się też z powrotami z ferii do niedzieli lub poniedziałku, opady będą znacznie słabsze – radzi.

Według IMGW najtrudniejsza będzie najbliższa doba.

