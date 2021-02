Christopher Plummer nie żyje. Aktor i zdobywca Oscara zmarł w wieku 91 lat

Christopher Plummer zmarł wczesnym rankiem w piątek 5 lutego w swoim domu w Connecticut w północno-wschodniej części Stanów Zjednoczonych. Do ostatnich chwil życia towarzyszyła mu jego 53-letnia żona, Elaine Taylor - donosi serwis ''Daily Mail''.

''Chris był niezwykłym człowiekiem, który głęboko kochał i szanował swój zawód ze staroświeckimi manierami, poczuciem humoru i muzyką słów'' - powiedział jego menadżer Lou Pitt w oświadczeniu potwierdzającym śmierć aktora.

''Był skarbem narodowym, który głęboko upodobał sobie swoje kanadyjskie korzenie. Swoją sztuką i człowieczeństwem poruszał nasze serca. Będzie z nami na zawsze'' - czytamy.

Christopher Plummer nie żyje. Jego kariera trwała sześć dekad

Christopher Plummer grał rolę kapitana Georga von Trappa w musicalu w Roberta Wise’a ''Dźwięki muzyki'' i wiele ważnych postaci historycznych, w tym rzymskiego cesarza Kommodusa w ''Upadku Cesarstwa Rzymskiego'' Anthony’ego Manna, 1. księcia Wellington w ''Waterloo'', Siergieja Bondarczuka, Rudyarda Kiplinga w ''Człowieku, który byłby królem'', Johna Hustona, Mike’a Wallace’a w ''Informatorze'', Michaela Manna, Lwa Tołstoja w ''Ostatniej stacji'' i Kaisera Wilhelma II w ''Ostatnim pocałunku cesarza''.

Christopher Plummer był zdobywcą Oscara, Nagrody Genie, dwóch nagród Emmy, dwóch nagród Tony, Złotego Globu, Nagrody Gildii Aktorów Ekranowych i Nagrody Brytyjskiej Akademii Filmowej. Otrzymał Oscara dla najlepszego aktora drugoplanowego w wieku 82 lat jako Hal Fields, ojciec Olivera w tragikomedii romantycznej ''Debiutanci'', stając się najstarszym aktorem, który zdobył nagrodę aktorską.

W wieku 88 lat zdobył nominację do nagrody Oscar dla najlepszego aktora drugoplanowego, Nagrody Brytyjskiej Akademii Filmowej dla najlepszego aktora drugoplanowego i Złotego Globu dla najlepszego aktora drugoplanowego za rolę J. Paula Getty’ego we ''Wszystkich pieniądzach świata'' Ridleya Scotta, co czyni go najstarszą osobą nominowaną w kategorii aktorskiej. Był ojcem aktorki Amandy Plummer.

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

RadioZET.pl