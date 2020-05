Elon Musk został ojcem. W sieci pojawiło się zdjęcie dziecka

Elon Musk po raz siódmy został ojcem. Milioner w sieci poinformował, że jego partnerka Grimes urodziła i czuje się dobrze. Na Twitterze pojawiło się także zdjęcie Muska z synem.

Elon Musk został ojcem

Partnerka właściciela Tesli i SpaceX, Grimes o ciąży poinformowała swoich fanów na początku roku. Wokalistka zrobiła to za pośrednictwem Instagrama.

Musk natomiast przekazał radosną nowinę o narodzinach dziecka. Na Twitterze napisał, że "Mama i dziecko czują się dobrze".

Elon Musk zdradził imię dziecka?

Fani Muska pod postem informującym o narodzinach siódmego dziecka, pytali milionera w komentarzach o to, jak nazwie swojego potomka. Elon Musk odpowiedział: X Æ A-12 Musk. Jak podaje "Super Express", fani pary mają nadzieję, że to żart Muska. Jednak warto przypomnieć, że kanadyjska piosenkarka Grimes już wcześniej informowała, że podobają się jej nietypowe imiona. Gwiazda zdradziła, że ma zamiar zmienić swoje imię na "C".

RadioZET.pl/Super Express