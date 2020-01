Ekspert o zabiciu Sulejmaniego przez siły USA: To pretekst do wojny

Śmierć czołowego generała Iranu, Kasema Sulejmaniego, jeszcze mocniej eskaluje napięcie kraju ze Stanami Zjednoczonymi. Ekspert do spraw bliskowschodnich nie ma wątpliwości – zabicie jednego z najwyższych dowódców wojskowych kraju, z którym USA formalnie nie toczą wojny, to klasyczny pretekst do wypowiedzenia wojny.