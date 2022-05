Media: Igor Zełenski jest partnerem córki Putina. Mają razem córkę

Igor Zełenski (zbieżność nazwisk z prezydentem Ukrainy jest przypadkowa – przyp. red.) jest podobno w poważnym, długotrwałym związku z 35-letnią Kateriną Tichonową, córką Władimira Putina - podały w czwartek niemieckie i rosyjskie media. Para ma też córkę. Ustalenia w tej sprawie przedstawił rosyjski portal śledczy iStories i niemiecki serwis Der Spiegel.

Na związek Zełenskiego z Tichonową wskazuje szereg dokumentów, do których dotarł iStories. Są to m.in. skany paszportów tancerza i córki Putina, a także ich dziecka oraz dane otrzymane od lotniska Moskwa-Wnukowo. Przemawiają za tym również informacje z e-maili rosyjskiej prezydenckiej służby bezpieczeństwa. Opisano w nich szczegóły przeprowadzki rodziny do Niemiec. Zebrane materiały wskazują, że para wspólnie podróżowała na trasie Monachium-Moskwa.

Media: Igor Zełenski i córka Putina Katarina Tichonowa są w związku

Der Spiegel cytuje wypowiedź anonimowego tancerza, który kilka lat temu towarzyszył Zełenskiemu podczas jego wstępów w Niemczech. Stwierdził on, że Zełenski cieszył się szczególnymi względami, ponieważ “miał coś wspólnego z córką Putina”. Jedna z osób w Bawarskim Balecie Państwowym potwierdziła portalowi iStories, że “Zełenski jest najprawdopodobniej partnerem córki Putina”. Jak dotąd ani Igor Zełenski, ani Katerina Tichonowa nie udzielili komentarza w sprawie publikacji na ich temat.

Stany Zjednoczone i Unia Europejska objęły sankcjami Katarinę Tichonową i drugą córkę Putina Marię Woroncową. Igor Zełenski w kwietniu zrezygnował stanowiska dyrektora w Bawarskim Balecie Państwowym. Wytłumaczył, że decyzję podjął z powodu “prywatnych spraw rodzinnych”. Stało się to jednak wkrótce po wezwaniu do niemieckiego Ministerstwa Nauki i Sztuki. Zełenski miał wyjaśnić swoje powiązania z rosyjską fundacją dziedzictwa kulturowego, która jest zależna od Kremla. W Niemczech toczyła się też dyskusja, czy Zełenski publicznie zdystansuje się od Putina.

Serge Dorny, dyrektor artystyczny baletu, zdradził w rozmowie rosyjskim satyrykami Vovanemi Lexusem, że Zełenski nie podjął tej decyzji samodzielnie. - Rozmawiałem z nim kilka razy i doprowadziłem go do wniosku, że powinien odejść - stwierdził Dorny.

