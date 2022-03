Izrael nie dołączy do sankcji. "Odrzutowce oligarchów przylatują i wylatują"

- Izrael nie przygotowuje obecnie sankcji wobec Rosji ani rosyjskich oligarchów - powiedzieli we wtorek wysocy rangą urzędnicy izraelscy portalowi Times of Israel. W ostatnich latach nawet kilkudziesięciu rosyjsko-żydowskich magnatów finansowych zamieszkało w Izraelu lub przyjęło izraelskie obywatelstwo.

Wojna w Ukrainie spotkała się ze zdecydowaną reakcją krajów demokratycznych, które nałożyły na Rosję rekordową liczbę sankcji gospodarczych i personalnych. Ich skuteczność zależeć będzie od przestrzegania zakazów przez kraje z całego świata. Przeciwnikiem sankcji są Chiny, ograniczeń na kontakty handlowe z Rosją nie nałoży także Izrael.

Minister spraw zagranicznych Izraela Jair Lapid zapowiedział w poniedziałek, że jego kraj „nie będzie sposobem na ominięcie sankcji nałożonych na Rosję przez Stany Zjednoczone i inne kraje zachodnie”. We wtorek pojawiły się jednak informacje, że nie oznacza to przestrzegania sankcji wobec Rosji ani rosyjskich oligarchów.

Izrael bez sankcji na Rosję. Oligarchowie z izraelskim obywatelstwem

Izraelskie media donoszą, że w ostatnich dniach prywatne odrzutowce, należące do oligarchów, przylatują i wylatują z tego kraju. Zgodnie z ograniczeniami, nałożonymi przez rząd w Jerozolimie, nie mogą one zatrzymać się dłużej niż 24 godziny na terenie Izraela.

Wielu z rosyjskich oligarchów związanych z Izraelem ma dobre stosunki z Kremlem, a co najmniej czterech – właściciel londyńskiego klubu piłkarskiego Chelsea Roman Abramowicz, Michaił Fridman, Piotr Awen i Wiktor Wekselberg – zostało objętych międzynarodowymi sankcjami z powodu powiązań z Putinem.

Niektórzy, jak były partner biznesowy Michaiła Chodorkowskiego, Leonid Newzlin, wyjechali do Izraela, by uniknąć procesu sądowego w Rosji. Z kolei Abramowicz przyjął izraelskie obywatelstwo w 2018 roku, kiedy jego brytyjska wiza nie została odnowiona, najprawdopodobniej w ramach starań brytyjskich władz, by rozprawić się ze współpracownikami Putina po próbie zabójstwa byłego rosyjskiego agenta Siergieja Skripala.

Decyzja Izraela wiązana jest z chęcią prowadzenia mediacji pokojowych między Ukrainą a Rosją.

