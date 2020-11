Wstrząs po raporcie Watykanu. "W dużej mierze obwinia Jana Pawła II"

Burza w Stanach Zjednoczonych po publikacji przez Stolicę Apostolską raportu ws. byłego kardynała Theodore McCarricka. "Lwią częścią winy obarczono zmarłego świętego - Jana Pawła II" - czytamy w depeszy agencji Associated Press. Papież Franciszek zapewnił w środę o swej bliskości z ofiarami pedofilii i wszelkich nadużyć i o zaangażowaniu Kościoła, by "wykorzenić to zło".