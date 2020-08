SpaceX dokonał pierwszego w historii wysłania astronautów NASA na orbitę okołoziemską w kapsule prywatnej firmy. Dwumiesięczna misja ma zakończyć się dziś poprzez lądowanie na wodach zatoki Meksykańskiej. Pierwotnie za miejsce lądowania wybrano wody u wybrzeży amerykańskiej Florydy, jednak z uwagi na huragan zostało zmienione.

Dla Amerykanów to szczególne wydarzenie i sygnał o powrocie do misji kosmicznych w "starym stylu". Chodzi o lądowania kapsuł na wodach Ziemi, tak m. in. wrócili z księżyca jego pierwsi odkrywcy.

Kapsuła Dragon wyląduje na Ziemi. Transmisja w sieci

Nowinką jest udział prywatnej firmy, która dostarczyła kosmonautom kapsułę. Astronauci odłączyli się wczoraj od Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Powoli oddalają się od niej, by wieczorem czasu polskiego (19:46) odrzucić serwis kapsuły. Rozpoczną wówczas swobodne spadanie w atmosferę Ziemi.

Nie obędzie się bez trudnych chwil w górnych partiach atmosfery. Załoga i obsługa z Ziemi zakłada chwilowe utracenie łączności z kapsułą. Wodowanie przewidziano ok. 20:42. Transmisja wydarzenia odbywa się na kanale NASA na YouTube.

Oglądaj

RadioZET.pl/NASA