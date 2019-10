Karel Gott nie żyje. Legendarny czeski artysta zmarł we wtorek przed północą w wieku 80 lat. Informację o śmierci piosenkarza przekazała czeska telewizja, powołując się na rodzinę artysty. Karel Gott walczył z problemami zdrowotnymi od 2016 roku.

Karel Gott w połowie września poinformował, że choruje na ostrą białaczkę. 80-letni piosenkarz potwierdził informację o poważnych problemach zdrowotnych w oświadczeniu na swoim Facebooku. W ostatnich latach wokalista zmagał się również z rakiem węzłów chłonnych.

''Z najgłębszym żalem w sercu informuję, że mój ukochany mąż Karel Gott odszedł od nas we wtorek przed północą, po ciężkiej i długiej chorobie. Zmarł z domu, w spokojnym śnie, w gronie rodzinnym'' - poinformowała czeską telewizję żona artysty, Ivana Gott.

Karel Gott nie żyje. Kim był?

Karel Gott został 41 razy nagrodzony nagrodą Złotego/Czeskiego Słowika (1962-1991 jako Złoty Słowik, od 1996 jako Czeski Słowik). Nagrał ok. 100 albumów autorskich i ponad 100 kompilacji. Szacuje się, że sprzedał od 30 do 100 milionów płyt.

Śpiewał między innymi piosenki pop, arie operowe i operetkowe, adaptacje klasycznych pieśni, narodowych i ludowych piosenek (folklor), aranżacje melodii z musicali i piosenki country. Szczególnie znane jest jego wykonanie arii z ''West Side Story – Maria''. Wykonał lub adaptował w języku czeskim wiele światowych przebojów m.in. ''El condor pasa'', ''By the Rivers of Babylon'', ''Hot Stuff''.

Jego najbardziej znane płyty zostały nagrane w języku niemieckim i czeskim, chociaż niektóre wykonał po angielsku, rosyjsku i włosku.

