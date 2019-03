Dramat na Nanga Parbat. Zlokalizowano ciała Nardiego i Ballarda

Koniec poszukiwań Daniele Nardiego i Toma Ballarda na Nanga Parbat. Na zboczu dziewiątego co do wysokości szczytu świata zlokalizowano ciała Włocha i Brytyjczyka.

- Z wielkim smutkiem informuję, że zakończono poszukiwania Daniele Nardiego i Toma Ballarda. Alex Txikon i jego zespół potwierdzili, że sylwetki zauważone na wysokości 5 900 metrów to Daniele i Tom - napisał na Twitterze Stefano Pontecorvo, ambasador Włoch w Pakistanie.

Daniele Nardi i Tom Ballard zaginęli 13 dni temu. Od tego czasu trwały poszukiwania, w której brali udział doświadczeni himalaiści: Alex Txikon, Ali Sadpara, Felix Criado i Ramat Ullah Baig. We wtorek wysłano drona i użyto potężnego teleskopu, ale nie udało się zlokalizować położenia mężczyzn.

W czwartek ambasador Włoch w Pakistanie potwierdził, że zespół poszukiwawczy zauważył na jednej ze ścian Nanga Parbat dwie sylwetki. Na miejsce nie zostały jednak wysłane śmigłowce pakistańskiej armii.

W styczniu 2018 roku akcja ratunkowa na Nanga Parbat z udziałem Polaków działających zimą pod K2 przeszła do historii himalaizmu. Adam Bielecki, Denis Urubko (Kazach ma polskie obywatelstwo), Piotr Tomala i Jarosław Botor zostali przetransportowani wojskowymi helikopterami pod masyw Nanga Parbat. Wspinali się w ekstremalnych warunkach, także w nocy ponad 1000 m, co pozwoliło na odnalezienie i uratowanie Francuzki Elisabeth Revol, która znajdowała się na wysokości około 6100 m. Tomasza Mackiewicza, który wspinał się z nią i miał również dotrzeć do szczytu, ale pozostał powyżej 7000 m, nie udało się uratować.

