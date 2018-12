Nie żyje Symcha Rotem-Ratajzer, ostatni uczestnik powstania w getcie warszawskim

O jego śmierci informuje także portal infos-israel.news, zamieszczając życiorys wojenny Rotema, który należał również do Akiby (Bnei Akiva) - największej młodzieżowej organizacji syjonistycznej założonej w 1929 roku na terytorium mandatowym Palestyny.

Do ŻOB Rotem wstąpił w 1942 roku. Uczestniczył również w powstaniu warszawskim. W 1946 roku w ramach nielegalnej imigracji Żydów, Alija Bet, której był także jednym z organizatorów, dotarł do Palestyny, będącej do 1948 roku brytyjskim terytorium mandatowym. Po wojnie zamieszkał w Jerozolimie.

Riwlin, Netanjahu i Trzaskowski złożyli hołd

Hołd zmarłemu bohaterowi oddali także najważniejsi izraelscy politycy. Prezydent Reuwen Riwlin przypomniał, że Ratajzer-Rotem, odesłany przez rodziców do Radomia, by uniknąć śmierci, wrócił do warszawskiego getta w 1942 roku jako 18-latek i zdezorientowany wędrował wśród ruin.

Z kolei premier Benjamin Netanjahu napisał na Twitterze, że Ratajzer-Rotem "walczył z nazistami, ratował Żydów, odbył aliję (emigrował do ówczesnej Palestyny - PAP) po Holokauście i dzielił się z wieloma Izraelczykami swoją historią heroizmu - "Jego historia pozostanie z nami na zawsze" - dodał.

Pamięć Rotema-Ratajzera uczcił także prezydent Warszawy. Rafał Trzaskowski przypomniał na Twitterze zarówno fakt, iż zmarły walczył w Powstaniu Warszawskim, jak i to, że od 2008 roku był honorowym obywatelem stolicy.

RadioZET.pl/PAP/MP