Do wybuchu i pożaru doszło we wtorek w skupiającym zakłady chemiczne parku przemysłowym w Leverkusen. Jedna osoba zginęła, a 16 zostało rannych, w tym cztery poważnie. Cztery osoby są poszukiwane. Kłęby dymu unosiły się nad miastem. Federalny Urząd Ochrony Cywilnej i Pomocy Ofiarom Katastrof zaklasyfikował zdarzenie do poziomu ostrzegawczego "ekstremalne zagrożenie".