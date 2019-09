Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Rzymska gazeta podała, że dziennikarze towarzyszący Franciszkowi w podróży do Mozambiku nawiązali w rozmowach z nim do niecodziennego zdarzenia z niedzieli, gdy spóźnił się on na południową modlitwę „Anioł Pański” i przeprosił za to wiernych, tłumacząc, że prawie pół godziny spędził zamknięty w windzie, która stanęła z powodu spadku napięcia.

Bogu dzięki przybyli strażacy, za co bardzo im dziękuję, i po 25 minutach uruchomili windę – dodał.

Papież poprosił wszystkich o „brawa dla strażaków”.

Trzy dni później Franciszek powiedział jednemu z dziennikarzy, że w dowód wdzięczności wysłał strażakom wino.

Straż pożarna obecna jest za Spiżową Bramą od pierwszej połowy XIX wieku, a jako oficjalna formacja w Państwie Watykańskim działa od 1941 roku. Wtedy strażaków było 10, teraz jest ich 30. Pełnią służbę podzieleni na trzy zmiany dziennie; w każdej jest po pięciu strażaków.

RadioZET.pl/PAP