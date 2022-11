"Polska militarnie szykuje się do wojny. Rośnie obawa o eskalację rosyjskiej agresji"

- W Polsce rośnie obawa o eskalację rosyjskiej agresji. Na wypadek takiej ewentualności Warszawa dozbraja się jak żaden inny kraj NATO - ocenił austriacki ekspert wojskowy Markus Reisner w rozmowie z portalem t-online.de.

Austriacki ekspert: Polska się dozbraja militarnie

Ekspert podkreślił, że Polacy mogą wziąć udział w bezpłatnych szkoleniach, których uczestnicy uczą się posługiwania bronią, strzelania i walki wręcz. Zdobywają też wiedzę, jak przetrwać w terenie, jak udzielić pierwszej pomocy i co zrobić, jeśli zawiedzie GPS.

Takie ćwiczenia - jak dodał Reisner - odbywają się od kilku tygodni w 17 jednostkach wojskowych na terenie Polski. "Spędź z nami sobotę, a my nauczymy Cię, jak się bronić i być bezpiecznym" – przekonują instruktorzy Wojska Polskiego, cytowani na stronie rządowej.

Reisner ocenił, że działania Warszawy to element "wzmacniania swoich sił na nowej linii frontu zimnej wojny". - W odpowiedzi na agresję Putina Polska uzbraja się również militarnie - podkreślił.

Szef MON Mariusz Błaszczak pytany we wtorek w Polsat News o liczebność polskiego wojska i zmiany w liczeniu żołnierzy odpowiedział, że na tę chwilę w Polsce jest 150 tys. ludzi "pod bronią".

Błaszczak: Zachęcamy młodych ludzi do wstępowania do wojska

- Zachęcamy młodych ludzi do wstępowania do Wojska Polskiego. 4560 złotych to jest uposażenie za pierwszy miesiąc służby. Młodzi ludzie do 26. roku życia, na podstawie decyzji rządu Prawa i Sprawiedliwości, nie płacą podatku dochodowego, a więc cała ta kwota trafia do ich kieszeni - stwierdził.

W sobotę minister obrony narodowej podpisał porozumienie z władzami samorządowymi Kolna o przekazaniu nieruchomości dla nowej jednostki wojskowej, która ma powstać w tym mieście. Jak zaznaczył, będzie ona wchodziła w skład nowej dywizji zmechanizowanej, budowanej w woj. podlaskim. - Ta jednostka będzie miała bardzo ważne znaczenie dla bezpieczeństwa naszej ojczyzny. Ta jednostka będzie wchodziła w skład nowej dywizji zmechanizowanej, którą budujemy w woj. podlaskim - powiedział szef MON.

Dodał, że zadaniem tej dywizji będzie obrona wschodniej części Polski, głównie woj. podlaskiego. - Wszystko to robimy po to, żeby wróg na Polskę nie napadł - dodał Błaszczak. - Jednostka będzie stacjonowała, jako batalion zmechanizowany w ramach brygady - powiedział szef MON. Podkreślał, że wzmacnianie wojska jest po to, aby "odstraszać agresora".

