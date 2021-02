Ptasia grypa potwierdzona u ludzi. Wirusa H5N8 potwierdzono u siedmiu pracowników fermy drobiu na południu Rosji. O sprawie poinformowano już Światową Organizację Zdrowia. - Wszyscy u których wykryto wirusa czują się dobrze, choroba przebiegała w bardzo lekkiej formie - przekazała Anna Popova z Federalnej Służby Nadzoru Praw Konsumentów i Opieki Społecznej.

Popova przekonuje, że „wirus póki co nie ma zdolności przenoszenia się z człowieka na człowieka”. Jak dodaje, szybkie zidentyfikowanie choroby pozwoli powstrzymać jej rozprzestrzenienie. - Wykrycie tych zmian, kiedy wirus nie nabył jeszcze zdolności przenoszenia się z człowieka na człowieka, daje nam wszystkim, całemu światu, czas na przygotowanie się do ewentualnych zmian i już odpowiednie reagowanie we właściwym czasie: pozwala opracować testy i przygotować platformę dla szczepionek na wypadek, gdyby wirus stał się bardziej patogenny i bardziej niebezpieczny dla ludzi oraz nabył umiejętności przenoszenia się z człowieka na człowieka - wyjaśniła.

Popova poinformowała, że Rosja zgłosiła już potwierdzone przypadki do WHO. - Rosja zgłosiła sprawę do WHO kilka dni temu, kiedy byliśmy absolutnie pewni naszych wyników - przekazała.

Ptasia grypa to ostra zakaźna choroba, która powszechnie występuje u ptaków. Wywołują ją wirusy grypy typu A, które dzielą się na 16 podtypów H (hemaglutynina) i 9 podtypów N (neuramindaza), co może dawać nawet 144 kombinacji. Mogą mieć one niską lub wysoką zjadliwość. Szczepy niskopatogenne zwykle wywołują łagodne objawy choroby (np. nastroszenie piór, spadek liczby znoszonych jaj) i przez to mogą być nierozpoznane.

Jak wynika z danych, szczególnie niebezpiecznych jest kilka szczepów (tzw. wysokopatogenne), w tym m.in. H5N1, H7N7, H7N9, H9N2. W wyniku mutacji powodują one grypę ptaków o ostrym przebiegu, która w przypadku ptaków grzebiących (m.in. indyków, kur) ma prawie stuprocentową śmiertelność. Co ciekawe, przypadki zachorowania ptactwa na ptasią grypę mogą występować niezależnie od pory roku.

Naturalnym gospodarzem wirusów grypy ptaków jest drób i dzikie ptactwo, ale zdarzają się przypadki przekroczenia bariery gatunkowej i może dochodzić do zakażeń u ssaków, w tym u ludzi. Te wysoce zjadliwe wirusy mogą namnażać się w organizmie gospodarza i uszkadzać ważne dla jego życia narządy, prowadząc nawet do śmierci. Dlatego też obecność wirusa H5 czy H7 u drobiu jest zawsze powodem do zaniepokojenia, nawet jeśli początkowe objawy infekcji są łagodne.

RadioZET.pl/ Rossija 24/ Reuters