Putin spotkał się z Łukaszenką. "Oglądałem wiadomości, cała Europa się gotuje"

Władimir Putin spotkał się w Soczi z białoruskim dyktatorem Alaksandrem Łukaszenką. Przywódcy zgodnie zakomunikowali, że są gotowi do współpracy z Zachodem, ale pod pewnymi warunkami. Najważniejszym - jak przyznali - jest okazanie ich państwom "szacunku".

- Bez spełnienia tego warunku nie będziemy nawet rozmawiać. Nikt nie będzie tolerował upokorzeń - mówił Łukaszenka. Dodał, że "przyszłość Europy jest razem z Rosją". - Zachód powinien traktować Rosję z szacunkiem - mówił z kolei Władimir Putin.

Łukaszenka odniósł się do sankcji, jakie zostały nałożone na Rosję i Białoruś przez kraje zachodnie. - Będziemy latać własnymi samolotami wojskowymi i cywilnymi, będziemy się poruszać własnymi samochodami. Dobrze sobie radzimy. Nie ma obaw - wyliczał.

Putin zapowiedział, że Rosja i Białoruś będą pogłębiać współpracę. - Mamy konkretne plany w wielu obszarach, kilka dużych projektów, których przygotowanie jest już w zasadzie zakończone - mówił.

Alaksandr Łukaszenka zachwalał postępy gospodarek obu krajów. Zauważył, że w ostatnim czasie sytuacja ekonomiczna "zmieniła się diametralnie". - Przewidywano, że upadniemy. Jednak życie jest pełne możliwości, potrzebujemy kogoś, kto potrzebuje nas i znaleźliśmy partnerów do pomyślnej współpracy i rozwoju naszych gospodarek [...] Świat wywrócił się do góry nogami, to co się dzieje pokazuje kto jest kim. Nie ma w tym nic złego - ocenił.

Białoruski przywódca stwierdził także, że obrany przez oba kraje kierunek jest słuszny. - Oglądałem dziś wiadomości, cała Europa się gotuje. W najbogatszych Niemczech wszyscy protestują. Wygramy, nie mamy innego wyjścia - dodał.

RadioZET.pl/ Belta/ Rossija 24