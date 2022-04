Rosyjski samolot zwiadowczy naruszył przestrzeń powietrzną Szwecji. Wydano oświadczenie

Szwedzkie ministerstwo obrony poinformowało w wydanym w sobotę oświadczeniu, że dzień wcześniej rosyjski Antonov An-30 na krótki czas naruszył przestrzeń powietrzną Szwecji nad Morzem Bałtyckim. Z udostępnionych informacji wynika, że maszyna została zlokalizowana, gdy znajdowała się na wschód od duńskiej wyspy Bornholm, a następnie wleciała do szwedzkiej przestrzeni powietrznej. Resort obrony podaje, że szwedzkie myśliwce śledziły rosyjski samolot.

- To jest absolutnie nie do przyjęcia, oczywiście odpowiemy na to kanałami dyplomatycznymi – skomentował minister obrony Peter Hultqvist.

