Tragedia Polaków w Meksyku. 20-letni mężczyzna został znaleziony w jednym z mieszkań w mieście Metepec, na zachód od Mexico City 14 lutego bez widocznych obrażeń zewnętrznych. Media spekulowały, że jego śmierć jest związana z handlem narządami. Władze meksykańskie z kolei twierdzą, że Polak prawdopodobnie zmarł z powodu zatrucia tlenkiem węgla i nie ma żadnych dowodów na pobieranie jego narządów. - Wstępne śledztwo wskazuje na zatrucie tlenkiem węgla, które spowodowało również chorobę innego młodego Polaka, jest on hospitalizowany, ale dochodzi do siebie – przekazały meksykańskie służby.

Tragedia Polaków w Meksyku. Są nowe informacje ws. śmierci 20-latka

Piątkowe oświadczenie prokuratury Meksyku jest odpowiedzią na stanowisko polskie MSZ, które w czwartek poinformowało, że władze w Meksyku prowadzą śledztwo w sprawie śmierci młodego Polaka i hospitalizacji innego, co polskie media powiązały z rzekomym pobieraniem organów. Prokuratura Meksyku odniosła się też do działań ministra sprawiedliwości Polski Zbigniewa Ziobro, który zarządził osobne śledztwo w sprawie tego, co nazwał: "zabójstwem i usiłowaniem zabójstwa" dwóch młodych Polaków w Meksyku.

W piątek Ministerstwo Spraw Zagranicznych Meksyku stwierdziło we własnym oświadczeniu, że śledztwo jest kontynuowane, ale "nie ma żadnych przesłanek ani materialnych dowodów na to, że wspomniane wydarzenia są w jakikolwiek sposób związane z pobieraniem lub handlem narządami, jak donosiły różne organizacje medialne". Prokuratura w Meksyku również zaprzeczyła jakimkolwiek dowodom na związek śmierci mężczyzny z handlem narządami. Obie instytucje poinformowały, że oświadczenia w sprawie śledztwa przekazały ambasadzie RP w Meksyku.

RadioZET.pl/PAP