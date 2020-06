Zabił George'a Floyda. Były policjant przeniesiony do innego więzienia

Derek Chauvin, były policjant, który 25 maja zamordował Afroamerykanina George'a Floyda został przeniesiony do więzienia o zaostrzonym rygorze w Oak Park Heights.

Derek Chauvin, który jest odpowiedzialny za śmierć Floyda, został przeniesiony do więzienia o zaostrzonym rygorze. Placówka, w której aktualnie przebywa były policjant, ma największy poziom zabezpieczeń. Osadzeni, którzy zostali tam umieszczeni, wymagają ciągłego pilnowania — przekazało FOX 9.

Derek Chauvin przeniesiony do innego więzienia

Były policjant, który zabił Floyda, na początku przebywał w więzieniu w hrabstwie Ramsey. Komisarz Paul Schnell w trakcie konferencji prasowej powiedział, że przeniesienie więźniów jest normalne. Nie oznacza to jednak, że po wyroku Chauvin zostanie w Oak Park Heights.

Derek Chauvin jest oskarżony o zabicie George'a Floyda, który mimo tego, że nie awanturował się i nie stawiał oporu mundurowym, został powalony na ziemię. Według funkcjonariuszy był on pod wpływem alkoholu i zachowywał się agresywnie. Jednak na nagraniach z tamtych wydarzeń, nic nie wskazuje na to, aby zeznania oficerów były prawdziwe.

Derek Chauvin klęknął na szyi Afroamerykanina i go dusił. Mężczyzna prosił, aby go uwolnić. Informował, że nie może oddychać. Mimo interwencji przechodniów policjant nie posłuchał. George Floyd zmarł. Po śmierci czarnoskórego mężczyzny w Stanach Zjednoczonych rozpoczęły się protesty pod hasłem "nie mogę oddychać". W wielu miastach doszło do zamieszek, które wymknęły się spod kontroli.

RadioZET.pl/ FOX 9