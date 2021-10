13-latek zwabił 4-latka do parku. Dusił go i tłukł kamieniem. Chłopiec nie żyje

Eric Smith, odsiadujący dożywotni wyrok więzienia za zabicie 4-letniego chłopca, której to zbrodni dopuścił się jako 13-latek, właśnie wyszedł na wolność. Za kratami spędził 27 lat, ale teraz został warunkowo zwolniony, czemu sprzeciwiała się rodzina ofiary.

Tą sprawą żyły na początku lat 90. całe Stany Zjednoczone. Eric Smith, 13-latek ze Steuben County w stanie Nowy Jork, został najpierw oskarżony, a następnie skazany na karę dożywotniego pozbawienia wolności.

Amerykańskie media chętnie pokazywały wówczas zdjęcia i nagrania z procesu chłopca w okularach, z rudą czupryną, ubranego w charakterystyczną szarą bluzą z królikiem Bugsem, którego ława przysięgłych uznała za winnego zabójstwa 4-letniego Derricka Robiego.

Jako 13-latek zabił małego chłopca. Po 27 latach Eric Smith wyjdzie na wolność

W sierpniu 1993 roku Eric uczestniczył w letnich półkoloniach w parku nieopodal swojego domu. Z uwagi na zachowanie, opiekunowie poprosili go jednak o opuszczenie tego miejsca. Kilka dni później podczas przejażdżki rowerem zauważył 4-letniego Derricka Robiego, który szedł na te same zajęcia.

Smith zwabił go do parku, w ustronne miejsce, a następnie udusił i uderzył kamieniem. Ciało chłopca znaleziono jeszcze tego samego dnia. Sprawca przyznał się do zabójstwa po tygodniu w rozmowie z rodzicami, którzy od razu zgłosili sprawę na policję.

Od 2002 roku Eric aż 11 razy składał wnioski o zwolnienie warunkowe, jednak dotychczas za każdym razem były one uchylane. Sprzeciw wobec opuszczenia przez mężczyznę zakładu karnego wyrażali m.in. rodzice Derricka. Ostatecznie jednak na początku października pojawiła się informacja, że 41-letni obecnie Smith opuści mury więzienia w Woodbourne. Stanie się to dokładnie 17 listopada.

Sam Eric Smith wielokrotnie twierdził, że jego czyn miał związek z przeżyciami w dzieciństwie, gdy miał być szykanowany w szkole (m.in. z powodu okularów i rudych włosów), a także przez swojego ojca i starsze siostry. Twierdził, że mordując 4-latka, chciał wyładować swoją złość.

U Smitha zdiagnozowano wówczas ponadto zaburzenie eksplozywne przerywane. To schorzenie, które objawia się m.in. napadami gniewu i agresji, nieproporcjonalnymi do sytuacji (np. krzyczeniem na kogoś z powodu jakiegoś błahego problemu).

RadioZET.pl/Onet.pl/en.wikipedia.org