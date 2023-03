Ponad 25 tysięcy obywateli Ukrainy podpisało się pod petycją do prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, by w ich kraju nie mówiło się "Rosja", lecz "Moskowia". Sprawa zyskała formalny bieg, a przywódca państwa odniósł się do tematu. Władze na Kremlu nie kryją wściekłości.