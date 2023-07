Tabletka "po" w aptekach bez recepty? "Czas skończyć z hipokryzją"

Posłanki Lewicy domagają się łatwiejszego dostępu do antykoncepcji awaryjnej. Złożyły projekt ustawy, który zakłada, że tabletki "po" będą dostępne w aptekach bez recepty. - Apelujemy o to dzisiaj my, apelują też organizacje feministyczne. Składamy projekt ustawy wraz z wnioskiem o włączenie go do porządku obrad już na najbliższym posiedzeniu Sejmu - mówiła Magdalena Biejat.