Kwalifikacja wojskowa to sprawdzenie, czy ktoś może pełnić czynną służbę wojskową. Komisja kwalifikacyjna bada sprawność fizyczną i psychiczną kandydata. Po przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej kandydat otrzymuje książeczkę wojskową i zostaje wpisany do ewidencji wojskowej. Może również otrzymać przydział do wybranej formy powszechnego obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

Kwalifikacja wojskowa 2024. Które roczniki dostaną wezwania?

W 2024 roku kwalifikacja wojskowa rozpocznie się w czwartek 1 lutego i potrwa do 30 kwietnia. Ogłaszana jest przez wojewodę na obszarze województwa w drodze obwieszczenia nie później niż na 14 dni przed dniem jej rozpoczęcia. Do stawienia się przed komisję WKU wojsko wzywa:

mężczyzn urodzonych w 2005 r.;

mężczyzn urodzonych w latach 2000-2004, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

osoby, które w latach 2022-2023:

zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej, zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności, o którym mowa w art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, przed dniem zakończenia kwalifikacji wojskowej; kobiety urodzone w latach 1997–2005 posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej, które nie stawały jeszcze do kwalifikacji wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2023/2024 kończą studia na kierunkach lub kończą naukę w zawodach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny;

osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej;

osoby o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej i zgłosiły się do kwalifikacji wojskowej.

Co grozi za niestawienie się na komisję wojskową?

Niestawienie się przed komisją może skutkować karą grzywny lub doprowadzeniem na miejsce przez policję. Osobie, która z ważnych przyczyn nie może stawić się do kwalifikacji wojskowej w określonym terminie i zawiadomi o tym wójta, burmistrza lub prezydenta miasta do dnia, w którym obowiązana była stawić się przed WKU, oraz przedstawi dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się, wyznacza się inny niż określony w wezwaniu termin.

Przypomnijmy, że wojsko może zwolnić z obowiązku osobistego stawiennictwa do kwalifikacji wojskowej osoby:

w stosunku, do których orzeczono całkowitą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym na podstawie Ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2023 r. poz. 208);

całkowicie niezdolne do pracy oraz niezdolne do samodzielnej egzystencji lub uznane za całkowicie niezdolne do pracy na podstawie Ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1251);

zaliczone do osób o znacznym stopniu niepełnosprawności albo o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100);

w przypadku skutecznego doręczenia wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) orzeczenia albo wypisu z treści orzeczenia lub dokumentacji medycznej stwierdzającej tę niezdolność lub niepełnosprawność, na podstawie których można określić zdolność tych osób do służby wojskowej. W tym wypadku należy także poinformować szefa wojskowego centrum rekrutacji na piśmie albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344) o tym doręczeniu.

Źródło: Radio ZET