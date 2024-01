Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagrała w niedzielę również w Rumi w powiecie wejherowskim. Sztab miejski znajdował się w hali sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. O godzinie 20 rozpoczęło się zwieńczające widowisko "Światełko do Nieba". Jednak wydarzenie przybrało całkowicie niespodziewany przebieg. Na udostępnionym przez portal trojmiasto.pl nagraniu widać, jak w krytej hali pełnej ludzi wystrzelono fajerwerki. – To było straszne. [...] Mam nadzieję, że państwo jesteście bezpieczni. [...] To już było przegięcie – mówił prowadzący imprezę.

Zdarzenie komentowali też oburzeni internauci. "Byłem, widziałem, trochę nie wyszło", "Odpalanie fajerwerków w zamkniętych pomieszczeniach jest nieodpowiedzialne i niezgodne z przepisami pożarowymi", "Poważnie? Przecież to trzeba być skończonym...", "Cud, że to się nie skoczyło pożarem hali", "Ale ktoś za to beknie", "Kretyński i niebezpieczny pomysł" – czytamy we wpisach.

WOŚP 2024 grała pod hasłem pod hasłem "Płuca po pandemii"

175 mln 426 tys. 813 zł - taką kwotą zakończył się 32. Finał WOŚP – poinformował w niedzielę wieczorem Jerzy Owsiak. – Graliśmy na całym świecie, graliśmy w całej Polsce, graliśmy na całej przestrzeni, gdzie jest miłość, przyjaźń i muzyka – mówił ze sceny WOŚP na stołecznych błoniach Stadionu Narodowego. – To był naprawdę niesamowity dzień. To był naprawdę niezwykły pobyt razem z Wami – dodał.

32. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy był dedykowany zakupowi sprzętu do diagnozowania, monitorowania i rehabilitacji chorób płuc pacjentów na oddziałach pulmonologicznych dla dzieci i dorosłych. Tegoroczne hasło brzmiało: "Płuca po pandemii. Gramy dla dzieci i dorosłych!".

