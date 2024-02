ABW zatrzymała rosyjskiego szpiega. Jest oficjalny komunikat

ABW otrzymała informacje, że obywatel Ukrainy zamierza podpalić obiekty na terenie Wrocławia, które znajdują się "w bliskiej odległości od elementów infrastruktury o znaczeniu strategicznym". 31 stycznia funkcjonariusze przeprowadzili operację, w wyniku której zatrzymali mężczyznę. Przeszukali jego bagaż, w którym natrafiono na "dowody planowanego przestępstwa".

Wrocław. Funkcjonariusze ABW zatrzymali rosyjskiego szpiega

Czynności skutkowały wszczęciem śledztwa, w którym zatrzymanemu przedstawiono zarzuty z art. 258 § 1 k.k. oraz z art. 130 § 7 i 8 k.k., tj. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej o charakterze międzynarodowym, a także planowania na zlecenie rosyjskich służb specjalnych działań na terytorium RP o charakterze dywersyjnym i sabotażowym, które miałyby polegać na podpaleniu obiektów we Wrocławiu.

Za zarzucone podejrzanemu czyny grozi kara do 12 lat pozbawienia wolności. Sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

Śledztwo prowadzi Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu Delegatury ABW w Poznaniu pod nadzorem Dolnośląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji we Wrocławiu

Źródło: Radio ZET/gov.pl