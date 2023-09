Niewybuchy, prawdopodobnie z okresu II wojny światowej, znajdowały się w jednym z garaży przy ul. Dzikiej. Policyjni pirotechnicy ustalili wstępnie, że są to bomby lotnicze. Teren wokół garażu został zabezpieczony i jest dozorowany, a na zwołanym przez władze miasta sztabie kryzysowym zarządzono ewakuację na czas podejmowania niewybuchów przez saperów.

Wielka ewakuacja w Zielonej Górze. Saperzy w akcji

Ewakuacja rozpocznie się we wtorek o godz. 7.30, a działania saperów mogą potrwać do godziny 13. Strefa ewakuacji obejmuje ulice: Sportową, Klementowskich, cześć ulicy Zamenhofa, ulice: Czubińskiego, Zakręt, Dolną, Dolina Zielona od nr 19 do sali weselnej oraz ulice: Wazów, Bema, Wyspiańskiego, Szafrana do ul. Wazów oraz ulice Dziką i Żabią.

Osoby chcące skorzystać z ewakuacji przygotowanej przez miasto, będą mogły udać się podstawionymi przez miasto autobusami do budynków Uniwersytetu Zielonogórskiego przy ul. Podgórnej i Szafrana, gdzie zostaną dla nich przygotowane miejsca.

Autobusy MZK odjadą z przystanków na ul. Staszica przy Zespole Szkół Elektronicznych i Samochodowych oraz z przystanku na ul. Staszica przy pływalni.

- Prosimy wszystkie osoby zamieszkujące obszar, który będzie ewakuowany, o zamknięcie dopływu prądu i wody przed wyjściem z mieszkania, zamknięcie okien oraz zabranie tylko najpotrzebniejszych rzeczy, w tym dokumentu tożsamości i niezbędnych leków. Ewakuowanym mieszkańcom zostanie zapewnione bezpieczne schronienie – powiedziała policjantka.

PAP - Marcin Rynkiewicz