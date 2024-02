Przedmiot historia i teraźniejszość został wprowadzony do szkół ponadpodstawowych przez rząd PiSu i obowiązuje od 1 września 2022 roku. Do do nauki HiTu zostały dopuszczone dwa podręczniki: dla I oraz II klasy. Autorem obu jest prof. Wojciech Roszkowski.

Ministra edukacji Barbara Nowacka przyznała, że resort zamierza zrezygnować z przedmiotu historia i teraźniejszość, a w przyszłości zastąpić go innym kursem. Ministra krytycznie odniosła się do podręczników, które obecnie dopuszczone są do nauki HiTu. "Nie rekomendujemy tego gniota" – pokreśliła stanowczo.

Ministra edukacji zapowiada zmiany w szkołach. Chodzi o HiT

Barbara Nowacka zaznaczyła, że resort zamierza wyprowadzić ze szkół przedmiot historia i teraźniejszość. Chce jednak zrobić to stopniowo. – Kolejny rocznik wchodzący do liceów, czyli od 2024 roku, nie będzie miał tego przedmiotu. Ci, którzy są w tej chwili w pierwszej klasie będą mieli kontynuowany przedmiot – pokreśliła. Zaznaczyła jednak, że historia i teraźniejszość od przyszłego roku szkolnego będzie wyglądać nieco inaczej. Resort pracuje bowiem nad zmianami podstawy programowej.

Wszystko wskazuje na to, że od września 2024 roku inne będą także podręczniki do HiTu. Barbara Nowacka w rozmowie z tvn24.pl zaznaczyła bowiem, że nauczyciele niechętnie sięgają po te autorstwa prof. Wojciecha Roszkowskiego.

– Polscy nauczyciele postawili się bardzo wyraźnie i powiedzieli, że nie będą z tej książki korzystać. Są też rekomendacje dotyczące podręczników obywatelskich, ale większość nauczycieli tak naprawdę korzystała z gotowych scenariuszy lekcji – podkreśliła i dała do zrozumienia, że podręczniki Roszkowskiego najpewniej zostanę ze szkół wycofane. – My absolutnie nie rekomendujemy tego gniota – dodała.

Resort pracuje nad nowym przedmiotem szkolnym. Kiedy wejdzie do szkół?

Barbara Nowacja uważa jednak, że rzetelny przedmiot, który rozwija u młodzieży świadomość obywatelską, jest potrzebny. Co zastąpi historię i teraźniejszość? Ministerstwo Edukacji ma już pewne plany, jednak wejdą one w życie najwcześniej w 2025 roku.

– Kolejnym rocznikom będziemy proponować przedmiot, który dopiero powstaje, który jest dopiero w takich wstępnych opracowaniach, ale on nie wejdzie do szkół w roku 2024, tylko najwcześniej w 2025 lub 2026, w zależności od tego, na który model się zdecydujemy. Będzie to wychowanie obywatelskie zawierające elementy historii najnowszej i wiedzy o społeczeństwie, dostosowane też do wieku młodych ludzi, wchodzących w ten taki ważny okres decydowania o przyszłości Polski, o swoich kompetencjach – podkreśliła Barbara Nowacka.

Źródło: Radio ZET/tvn24.pl