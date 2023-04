Tragedia na Pomorzu. Wyciągnięto zwłoki mężczyzny

Służby zostały poinformowane o tragicznym odkryciu w Wielkanoc około godz. 11. Ze zbiornika przeciwpożarowego, z betonowym dnem, znajdującego się we wsi Barłożno w powiecie starogardzkim, wyciągnięto ciało mężczyzny. Okazał się nim 83-letni mieszkaniec gminy Skórcz.

Barłożno. Zwłoki mężczyzny w zbiorniku. Tragiczne doniesienia

Jak podał PAP oficer prasowy KP Policji w Starogardzie Gdańskim asp. sztab. Marcin Kunka, wszystko wskazuje na to, że doszło do nieszczęśliwego wypadku. Mężczyzna prawdopodobnie wpadł do wody i utonął.

- Przeprowadzone czynności na miejscu zdarzenia wykluczyły udział osób trzecich – podsumował. Okoliczności wypadku będą ustalali policjanci pod nadzorem prokuratora.

NAPISZ DO NAS Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś intrygującego lub bulwersującego? Chcesz, żebyśmy opisali ważny problem? Napisz do nas! Informacje, zdjęcia i nagrania możesz przesłać nam na informacje@radiozet.pl.

RadioZET.pl/PAP - Piotr Mirowicz