"Gdzie są, k***a, pieniądze?", "Jęcz k***o". Nowe doniesienia po pobiciu 18-latka

Do 10 lat więzienia grozi dwóm mężczyznom z powiatu bialskiego w Lubelskiem, którzy bili i kopali leżącego na ziemi chłopaka. Brutalny atak został nagrany i w minionym tygodniu trafił do sieci. - Zatrzymani to 17-letni mieszkaniec Międzyrzeca Podlaskiego oraz 20-latek z gminy Biała Podlaska - mówi Radiu ZET kom. Barbara Salczyńska-Pyrchla z bialskiej Policji.