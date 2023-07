Bił, podduszał, gwałcił kobiety. Artur R. najgorszego dopuścił się w więzieniu

Zakończył się proces Artura R., który był oskarżony o zgwałcenie trzech kobiet i usiłowanie zgwałcenia kolejnej. PAP podał w piątek 28 lipca, że z uwagi na charakter sprawy, toczył się on z wyłączeniem jawności.

Również ustne uzasadnienie wyroku odbyło się za zamkniętymi drzwiami, bez obecności opinii publicznej. Do gwałtów R. na kobietach doszło w 2020 roku. Mężczyznę skazano na 20 lat więzienia, wyrok jest nieprawomocny.

Rzeszów. Zgwałcił trzy kobiety, ciąży na nim zabójstwo. Jest wyrok

Według oskarżenia mężczyzna umawiał się z kobietami w celach towarzyskich, początkowo płacił za usługę seksualną, a następnie je bił, podduszał, szarpał. Groził kobietom, że je zabije, robił im nagie zdjęcia, a po zgwałceniu okradał z pieniędzy i bielizny, "którą traktował jak trofeum"; zabierał im dokumenty.

Mieszkaniec powiatu kolbuszowskiego korzystał z konsultacji psychologicznych podczas pobytu w areszcie właśnie w związku z zakończonym procesem za zgwałcenie. W trakcie jednego z takich spotkań, w lutym 2022 roku, zadźgał na śmierć psycholożkę i funkcjonariuszkę Służby Więziennej. Bogumiła B. zmarła wskutek odniesionych ran. R. zadał jej uderzenia zaciśniętą dłonią i ostro zakończonym narzędziem, doprowadzając do poważnych obrażeń i krwotoku. Śledczy podali, że nie miał statusu szczególnie niebezpiecznego przestępcy.

Mężczyzna został oskarżony o zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem i z motywacji zasługującej na szczególne potępienie. Sąd zgodził się wysłać go na obserwację psychiatryczną. Proces w tej sprawie jeszcze się nie rozpoczął. W toku tego postępowania Artur R. nie przyznał się do zarzucanych mu czynów i skorzystał z prawa do odmowy składania wyjaśnień.

RadioZET.pl/PAP - Agnieszka Pipała