Do tragicznego wypadku doszło ok. godz. 13.30 na drodze wojewódzkiej nr 853 w Ciotuszy Starej w gminie Susiec. "Na skutek zderzenia się opla z renault master śmierć na miejscu poniosły dwie osoby z osobówki, 80-letni kierujący i 77-letnia pasażerka. Dwie osoby z pojazdu dostawczego z obrażeniami ciała zostały zabrane do szpitala" - przekazała policja.

Ciotusza Stara. Starsze małżeństwo zginęło w wypadku

Jak podała Polskiej Agencji Prasowej mł. asp. Małgorzata Pawłowska z Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Lubelskim, 80-latek kierujący oplem stracił panowanie nad pojazdem, wpadł w poślizg i bokiem uderzył w jadący z naprzeciwka samochód dostawczy marki Renault.

- Na skutek poniesionych obrażeń zarówno kierujący, jak i jego 77-letnia żona ponieśli śmierć na miejscu. Kierujący renault 30-latek był trzeźwy. Razem z pasażerem trafił do szpitala - przekazała policjantka. Droga w miejscu wypadku była zablokowana. Policja pod nadzorem prokuratora będzie wyjaśniać szczegóły tragedii.

Źródło: Radio ZET/PAP - Gabriela Bogaczyk

