CKE podaje terminy matur 2024. Oto harmonogram egzaminów

Terminy matur 2024 są już jasne. Centralna Komisja Egzaminacyjna (CKE) podała terminy egzaminów pisemnych i ustnych, z którymi zmierzą się absolwenci szkół średnich w roku szkolnym 2023/24. Zgodnie z harmonogramem, podobnie jak w latach ubiegłych, matury w formie pisemnej będą zaczynały się o poranku o godz. 9, a w sesjach popołudniowych o godz. 14.

7 maja (wtorek) - język polski na poziomie podstawowym (rano). Nie będzie egzaminu po południu

8 maja (środa) - matematyka na poziomie podstawowym, język kaszubski, łemkowski i łaciński oraz kultura antyczna (po południu)

9 maja (czwartek) język angielski na poziomie podstawowym (rano). Język francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski i włoski na poziomie podstawowym (po południu)

10 maja (piątek) wiedza o społeczeństwie (rano), język niemiecki na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym (po południu)

13 maja (poniedziałek) język angielski na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym (rano), filozofia (po południu)

14 maja (wtorek) biologia (rano), język rosyjski na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym (po południu)

15 maja (środa) matematyka na poziomie rozszerzonym (rano), egzaminy z języka francuskiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym (po południu)

16 maja (czwartek) chemia (rano), historia muzyki (po południu)

17 maja (piątek) geografia (rano), języki mniejszości narodowych (białoruski, litewski i ukraiński) na poziomie podstawowym (po południu)

20 maja (poniedziałek) język polski na poziomie rozszerzonym (rano), języki mniejszości narodowych na poziomie rozszerzonym (po południu)

21 maja (wtorek) historia (rano), język hiszpański na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym (po południu)

22 maja (środa) informatyka (rano) i historia sztuki (po południu)

23 maja (czwartek) fizyka (rano), język włoski na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym (po południu).

24 maja (piątek) egzaminy w językach obcych z matematyki, geografii, chemii, fizyki, biologii i historii, zdawane przez absolwentów szkół i oddziałów dwujęzycznych.

Sesja ustnych egzaminów maturalnych potrwa od 11 do 16 maja i od 20 do 25 maja. Egzaminy przeprowadzane będą według harmonogramów ustalanych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych w szkołach.

Dodatkowa sesja maturalna dla maturzystów, którzy z przyczyn zdrowotnych lub losowych nie przystąpią do egzaminów w terminie głównym, zaplanowana została od 3 do 17 czerwca. W tym czasie będą zdawane egzaminy pisemne. Sesję egzaminów ustnych wyznaczono w drugim terminie na 10-12 czerwca.

Centralna Komisja Egzaminacyjna 9 lipca ma ogłosić wstępne wyniki matur 2024. Tego też dnia maturzyści poznają swoje indywidualne wyniki.

Matura 2024. Sesja poprawkowa, wyniki

Sesja egzaminów poprawkowych odbędzie się w dniach 20-21 sierpnia. Wyniki egzaminów poprawkowych maturzyści poznają 10 września. Tego dnia CKE ma opublikować pełne wyniki matur, uwzględniające sesję główną majową, dodatkową czerwcową i poprawkową sierpniową.

Maturzyści mają trzy obowiązkowe egzaminy pisemne: z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Obowiązkowe są też dwa egzaminy ustne: z polskiego i z języka obcego. Abiturienci szkół lub klas z językiem nauczania mniejszości narodowych muszą też przystąpić do egzaminu pisemnego i ustnego z tego języka.

Maturzyści muszą też przystąpić do jednego pisemnego egzaminu na poziomie rozszerzonym, czyli do egzaminu z tzw. przedmiotu dodatkowego lub do wyboru. Chętni mogli przystąpić maksymalnie do sześciu egzaminów na poziomie rozszerzonym.

