Dziecko i matka poparzeni łatwopalną substancją. Lądował śmigłowiec LPR

Jak przekazał we wtorek mł. bryg. Sławomir Balcerzak, zastępca oficera prasowego straży pożarnej w Wołominie, w poniedziałek (11.09) wieczorem strażacy zostali wezwani do miejscowości Czarna na Mazowszu, aby udzielić pomocy poparzonej 7-letniej dziewczynce i około 40-letniej kobiecie. Dziecko i matka zostali poparzeni łatwopalną substancją. Jak ustalił TVN Warszawa, była to prawdopodobnie płonąca benzyna.

Na miejscu lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. – Dziewczynka została zabrana do szpitala – dodał mł. bryg. Sławomir Balcerzak. Poparzeniu uległo około 40 procent ciała dziecka. W szpitalu przebywa również kobieta. Szczegóły zdarzenia wyjaśnia policja.