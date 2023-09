Do śmierci 5-latki doszło 17 stycznia w Dąbrównie w gminie Potęgowo na Pomorzu. 33-latkę i jej córkę, które nie reagują na pukanie do drzwi, zauważył przez okno domu ktoś z rodziny. Na miejsce wezwano służby. Z kobietą nie było kontaktu, była zamroczona prawdopodobnie po zażyciu leków. Została przewieziona do szpitala. Natomiast 5-letnia dziewczynka nie żyła. Lekarz stwierdził jej zgon.

Prokuratura Rejonowa w Lęborku wszczęła śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci. Jednak już po wstępnych wynikach sekcji zwłok dziewczynki, z których wynikało, że 5-latka zmarła w wyniku uduszenia, kierunek śledztwa się zmienił. Matka dziewczynki usłyszała zarzut zabójstwa. Przed śledczymi milczała. – Nie ustosunkowała się do zarzutu, nie składała wyjaśnień – przekazał wówczas prok. Patryk Wegner. 19 stycznia Aleksandra B. została tymczasowo aresztowana.

Zarzut zabójstwa dla matki z Dąbrówna. Śledczy ogłoszą przełom?

Jak dowiedział się PAP, w połowie września prokuratura ma uzyskać opinię biegłych w kwestii poczytalności podejrzanej o zabójstwo 5-letniej córki. Prok. Wegner zaznaczył, że jest ona kluczowa i powinna pozwolić na zakończenie śledztwa.

Badanie 33-letniej Aleksandry B. udało się przeprowadzić dopiero w połowie roku, kilka miesięcy od śmierci dziewczynki i aresztowania kobiety, która nadal przebywa na oddziale psychiatrycznym szczecińskiego aresztu. Wcześniej nie pozwalał na to stan psychiczny podejrzanej.

W opinii biegli mają ocenić, czy 33-latka była poczytalna w momencie dokonania zarzucanego jej czynu i czy może uczestniczyć w czynnościach procesowych. Jeśli biegli uznają, że badanie ambulatoryjne nie pozwoliło na ocenę, to konieczna może okazać się obserwacja psychiatryczna.