Program wyborczy Konfederacji a edukacja po erze Czarnka. Jakie zmiany w szkołach?

Konfederacja uważa, że głównym problemem oświaty jest obniżanie wymagań maturalnych, negatywna selekcja do zawodu nauczyciela, niskie pensje pedagogów i biurokratyzacja.

Dlatego Konfederacja chce:

wprowadzić bon edukacyjny,

zlikwidować kuratoria oświaty i samorządowe wydziały edukacji,

ograniczyć rolę ministerstwa edukacji i państwa w szkołach do minimum.

Jak to będzie wyglądało w praktyce?

Program wyborczy Konfederacji a edukacja. Finansowanie szkół

Według Konfederacji każda szkoła miałaby opracować własny, autorski program nauczania i ustalać własną organizację roku szkolnego. W ten sposób konkurowałaby o uczniów. A jest o co. „Do każdego ucznia przypisana jest konkretna kwota z budżetu państwa - czyli bon edukacyjny. Kwota ta trafia do szkoły, do której uczeń w danym miesiącu jest zapisany, i przenosi się razem z uczniem” – to główne założenia programu wyborczego Konfederacji.

Partia zaznacza, że bon edukacyjny będzie można przeznaczyć na naukę w szkole publicznej, niepublicznej czy na edukację domową. Dla każdego ucznia kwota bonu ma być identyczna. Więcej dostaną szkoły specjalistyczne dla uczniów o szczególnych potrzebach i te w małych gminach. Szkoła – według programu wyborczego Konfederacji – może pozyskać dodatkowe pieniądze z czesnego, dopłat samorządowych, grantów, współpracy z przedsiębiorstwami i sponsorami.

Program wyborczy Konfederacji a edukacja. Czy nauczyciele dostaną podwyżki?

Według Konfederacji szkoły będą mogły konkurować o nauczycieli np. dzięki wyższym wynagrodzeniom. „Bo dobrzy nauczyciele przyciągają uczniów, a za uczniami idą pieniądze z bonu edukacyjnego” – czytamy w programie wyborczym Konfederacji. Z kolei wynagrodzenie dyrektora szkoły może być powiązane z wynikami finansowymi szkoły lub osiągnięciami uczniów.

Dyrektor ma być samodzielnym menedżerem odpowiedzialnym za wszystkie aspekty funkcjonowania podstawówki czy liceum. Musiałby się liczyć jedynie z opinią rodziców. Ci jeśli zabiorą dzieci do innej szkoły, zabiorą też pieniądze z bonów edukacyjnych. Rada rodziców w szkole publicznej zyskałaby prawo odwołania dyrektora.

Program wyborczy Konfederacji a edukacja. Jaka rola ministra?

„Państwo nie wtrąca się w ofertę programową szkół i ogranicza swoją rolę do organizacji corocznych egzaminów” – to kolejne założenie programu wyborczego Konfederacji dotyczące edukacji. Ministerstwo ma odpowiadać tylko za techniczną organizację i prawidłowość przeprowadzenia egzaminów. Te ma układać złożona z fachowców niezależna Rada Edukacji Narodowej.

„Kuratoria - do likwidacji. Samorządowe wydziały oświaty - do likwidacji. Ministerstwo Edukacji - okrojone do minimum” – to kolejne zmiany w edukacji z programu wyborczego Konfederacji, które partia chce wprowadzić po rządach Przemysława Czarnka.

Program wyborczy Konfederacji a edukacja. Co zmieni się w przedszkolach?

Przedszkola i żłobki miałby podlegać podobnym zasadom finansowania co szkoły. Czyli za każde dziecko po ukończeniu pierwszego roku życia dostawałyby pieniądze z bonu edukacyjnego. Prawo do bonu edukacyjnego miałyby mieć na równych prawach wszystkie żłobki i przedszkola - publiczne i niepubliczne.

Podniesienie poziomu edukacji, radykalne poszerzenie oferty programowej szkół, zwiększenie dostępności edukacji domowej i prywatnej, zmniejszenie marnotrawstwa pieniędzy – to efekty, które chce uzyskać Konfederacja zaproponowanymi zmianami w szkołach.