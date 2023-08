Dni wolne od szkoły 2023/24. Tak wygląda kalendarz na nowy rok szkolny

Rok szkolny 2023/24 będzie miał, licząc do końca przyszłych wakacji (31 sierpnia 2024 r.), 180 dni wolnych od nauki. Wliczają się w to weekendy, święta, tzw. ferie.

Już sam powrót do szkoły będzie nietypowy - rok szkolny rozpocznie się 4 września w poniedziałek, a nie jak zwykle 1 września. Nie licząc weekendów, pierwszym dniem wolnym od nauki będzie 1 listopada (środa), kiedy obchodzimy Wszystkich Świętych.

Dni wolne od szkoły 2023/24. Jest kalendarz nowego roku szkolnego

Zimowa przerwa świąteczna, związana z Bożym Narodzeniem oraz Sylwestrem i Nowym Rokiem, rozpocznie się 23 grudnia i potrwa do 1 stycznia (poniedziałek). Uczniowie wrócą do szkół we wtorek 2 stycznia.

Jak wynika z kalendarza Ministerstwa Edukacji i Nauki, po dwóch tygodniach stycznia część uczniów będzie miała kolejne wolne – ferie zimowe. W zależności od regionu szkoły będą rozpoczynały je w różnych okresach. Dni wolne od nauki zostały ułożone następująco:

15-28 stycznia - woj. dolnośląskie, mazowieckie, opolskie i zachodniopomorskie,

22 stycznia-4 lutego - woj. podlaskie, warmińsko-mazurskie,

29 stycznia-11 lutego - woj. lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie i śląskie,

12-25 lutego - woj. kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie i wielkopolskie.

Kolejne dni wolne od nauki będą wynikały ze Świąt Wielkanocy. Szkoły będą zamknięte od czwartku 28 marca do wtorku 2 kwietnia 2024 r. Miesiąc później kalendarz przewiduje wolne w tzw. majówkę, która ułożyła się pomyślnie dla uczniów. Święto Pracy 1 maja wypada bowiem w środę, a święto Konstytucji 3 maja w piątek, co umożliwi tzw. długi weekend.

Ostatnie wolne wynikające ze święta to Boże Ciało, które w 2024 roku przypadnie w czwartek 30 maja. Koniec roku szkolnego 2023/24 zaplanowano na piątek 21 czerwca. Wakacje będą więc trwały przez dwa miesiące oraz pozostałe dziewięć dni czerwca.

Uczniom nie sprzyjało natomiast ułożenie innych świąt – 14 października (Dzień Nauczyciela), 11 listopada (Święto Niepodległości), 6 stycznia (Trzech Króli) wypadły bowiem w sobotę. Dodajmy, że rok 2024 jest rokiem przestępnym, tzn. luty ma w nim 29 dni. Ostatni dzień tego miesiąca wypadnie w czwartek.

RadioZET.pl/Gov.pl/Kalendarzswiat.pl