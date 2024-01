Dramat na torach. Pociąg potrącił pieszego, mężczyzna zginął na miejscu

Jakubowski poinformował, że do wypadku doszło we wtorek ok. godz. 17.45. poza przejściami i przejazdami. "Osoba postronna wtargnęła na linię kolejową pod nadjeżdżający pociąg Kolei Mazowieckich. Obecnie ruch prowadzony jest po jednym torze. Na drugim torze trwają czynności służb" - powiedział PAP Karol Jakubowski.

Legionowo. Tragiczny wypadek na torach. Nie żyje mężczyzna

Dodał, że wskutek wypadku pociągi mogą być opóźnione od kilkunastu do kilkudziesięciu minut. Informacje o opóźnieniach podawane są na stacjach i na przystankach oraz na Portalu Pasażera. Opóźnienia dotyczą zarówno pociągów jadących z Warszawy w kierunku Legionowa, jak i w przeciwnym kierunku.

Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie przekazał we wtorek, że "z przyczyn technicznych w rejonie stacji Legionowo do odwołania występują utrudnienia w kursowaniu pociągów SKM linii S3, S4, S40 oraz KM.

Źródło: Radio ZET/PAP - Marcin Chomiuk