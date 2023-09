Drugi i trzeci stopień alarmowy w Polsce. RCB wydaje komunikat

Jak czytamy w komunikacie RCB, premier Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenia, które do 30 listopada 2023 roku przedłużają obowiązywanie trzech stopni alarmowych. Chodzi o trzeci stopień alarmowy CRP oraz drugi stopień alarmowy BRAVO na całym terytorium kraju, a także drugi stopień alarmowy BRAVO wobec polskiej infrastruktury energetycznej mieszczącej się poza granicami kraju. Jak podkreśla Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, stopnie alarmowe są przede wszystkim sygnałem dla służb, by były gotowe do działania.

fot. RCB

Stopnie alarmowe w Polsce – co oznaczają?

Stopień alarmowy CRP dotyczy zagrożenia atakami cyberterrorystycznymi. Jest trzecim z czterech stopni alarmowych określonych w ustawie o działaniach antyterrorystycznych. RCB wyjaśnia, że jest wprowadzany w przypadku wystąpienia zdarzenia potwierdzającego prawdopodobny cel ataku o charakterze terrorystycznym w cyberprzestrzeni albo uzyskania wiarygodnych informacji o planowanym zdarzeniu.

Stopień alarmowy BRAVO (drugi w czterostopniowej skali) wprowadza się natomiast w przypadku zaistnienia zwiększonego i przewidywalnego zagrożenia wystąpieniem "zdarzenia o charakterze terrorystycznym". Oznacza to, że służby mają informację o potencjalnym zagrożeniu, a w związku z tym administracja publiczna jest zobowiązana do zachowania szczególnej czujności.