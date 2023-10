Trzęsienie ziemi w polskim wojsku. Dymisje na najwyższych stanowiskach dowódczych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Złożyli je szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. Rajmund Andrzejczak i gen. Tomasz Piotrowski, dowódca operacyjny. Donald Tusk przekazał informacje o kolejnych oficerach, którzy zrezygnowali ze stanowisk.

- Otrzymałem informacje o dymisjach kolejnych 10 wysokich oficerów dowództwa generalnego. To wszystko dzieje się w sytuacji, gdy trwa wojna za naszą wschodnią granicą, a na Bliskim Wschodzie narasta konflikt, który może zmienić się w konflikt globalny - powiedział podczas specjalnego oświadczenia Donald Tusk.

Dymisje w polskim wojsku. "Za dowódcami pójdą inni"

Zdaniem gen. Waldemara Skrzypczaka dymisje generałów Andrzejczaka i Piotrowskiego uruchomią lawinę. - Za dowódcami pójdą inni. Moim zdaniem to wyraz głębokiego niezadowolenia i braku zgody na sytuację. Mogę tylko podejrzewać, jakie były te przyczyny - ocenia w rozmowie z WP gen. Skrzypczak.

Do sprawy odniósł się również gen. Roman Polko, który w rozmowie z Wirtualną Polską stwierdził, że "Decyzja dowódców wpisuje się w kampanię wyborczą. Mamy pięć dni do wyborów. Taki ruch w tym momencie nadaje tutaj kontekst polityczny". - Druga sprawa to brak wyjaśnień. Generałowie powinni publicznie powiedzieć o motywach swoich decyzji. Tego zabrakło - dodał.

Jednym z powodów dymisji najważniejszych dowódców wojska polskiego mogło być faworyzowanie przez ministra Błaszczaka dowódcy generalnego wojska polskiego gen. Kukuły - powiedział w rozmowie z reporterem Radia ZET Jackiem Czarneckim, były zastępca dyrektora zarządu wywiadu Międzynarodowego Sztabu Wojskowego NATO, gen Jarosław Stróżyk.

- Biuro Bezpieczeństwa Narodowego takich informacji nie posiada - to jak na razie jedyny komentarz szefa BBN dotyczący słów Donalda Tuska. Jacek Siewiera potwierdził natomiast, że prezydent Andrzej Duda przyjmie dymisje generałów Piotrowskiego i Andrzejczaka. Jego zdaniem ich decyzja o porzuceniu munduru nie wpływa na sprawność dowodzenia w szeregach polskiej armii.