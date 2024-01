Dzieci na kolanach szorują podłogę kościoła. Zakonnica pilnuje. Wyciekło nagranie

Dzieci razem z pracownikiem DPS-u na klęczkach szorowały posadzkę kościoła św. Piotra i Pawła w Kamieniu Krajeńskim w województwie kujawsko-pomorskim. Obok ołtarza na krześle siedziała siostra Karolina, która ich pilnowała. Wszystko nagrała kamera transmitująca msze święte. Wideo ma 21 sekund i nie było wcześniej publikowane, ale – jak podaje Janczura – w Kamieniu Krajeńskim od kilku dni opowiadają sobie o nim wszyscy. Podobnych nagrań jest zdecydowanie więcej.

“Nagrania, o których opowiadają sobie ludzie w Kamieniu Krajeńskim, mają daty, więc wiadomo, że działo się to dawno. Dziś wielu z nich mówi, że byli oburzeni, ale długo nikt nie reagował. Dopiero na początku stycznia o sprawie dowiaduje się prokuratura i lokalne media” - czytamy. Materiał o wykorzystywaniu dzieci z Dom Pomocy Społecznej prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety w Kamieniu Krajeńskim 19 stycznia wyemitowała TVP 3 w Bydgoszczy, informując, że sprawą zajęła się tucholska prokuratura. Okazuje się, że nie chodzi tylko o wykorzystywanie dzieci z niepełnosprawnościami do sprzątania kościoła. Pojawił się również wątek przemocy.

Dzieci z DPS w Kamieniu Krajeńskim musiały szorować podłogę w kościele

Prokurator rejonowy w Tucholi Marcin Przytarski powiedział w rozmowie z reporterem TOK FM, że śledztwo wszczęto w październiku 2023 roku. - Dotyczy znęcania się psychicznego i fizycznego nad podopiecznymi - poinformował Przytarski.

Proboszcz Eugeniusz Pepliński oburzał się, że materiał TVP 3 “narobił wiele złego” oraz że pojawiły się w nim kłamstwa. Według księdza dzieci w kościele pomagały z chęcią, że “robią to w ramach – jak ujęła to siostra - wdrażania ich w życie”. Natomiast pracownicy DPS-u, którzy szorowali na kolanach podłogę, zdaniem księdza robili to z własnej woli. Pytany o śledztwo dotyczące przemocy, wyraził dziwienie, ale zapewnił, że “tej siostry już dawno nie ma”. Przyznał jednak, że “jakieś maltretowanie” musiało być, skoro ją przenieśli, ale on nic o tym nie wiedział.

Sprawę zgłosili specjaliści z Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Bydgoszczy, gdy jedno z dzieci z DPS-u, które miało zostać adoptowane, opowiedziało im o swoich doświadczeniach. Przeprowadzono więc szczegółowe badanie psychologiczne. Dziecko skarżyło się na jedną z sióstr. - Nie miałam innego wyjścia. Musiałam poinformować prokuraturę - powiedziała dyrektorka ośrodka Anna Sobiesiak.

Siostra Tobiasza podejrzana o znęcanie się nad dziećmi

Podejrzaną w sprawie jest siostra Tobiasza, która pracowała w DPS-ie przez wiele lat. Gdy pojawiły się oskarżenia o znęcanie nad podopiecznymi została zwolniona i przeniesiona, ale proboszcz nie wie, gdzie. Prokuratura już ją przesłuchała, ale również nie ma informacji o jej aktualnym miejscu pobytu.

Jak dowiedział się reporter TOK FM, poszkodowanych jest więcej, ponieważ również DPS powiadomił o przypadkach znęcania się, ale nad innymi dziećmi niż ośrodek adopcyjny.

Byli i obecni pracownicy DPS-u boją się pod nazwiskiem mówić o tym, czego doświadczyli ze strony sióstr. Są przekonani, że spotkałaby ich zemsta. - Powiem panu, że jeśli te siostry kiedyś trafią do nieba, to my po tych ich welonach powinniśmy wszyscy pójść jeszcze półkę wyżej. Niech pan sobie resztę dopowie - powiedziała jedna z rozmówczyń Janczury.

Prokuratura zamierza zakończyć postępowanie w lutym. Sprawą zajmuje się również wojewoda, który w styczniu wszczął kontrolę po otrzymaniu pisma z opisem nieprawidłowości w DPS-ie. Na jej wyniki trzeba jeszcze poczekać.

