Do zawalenia budynku doszło w sobotę ok. godz. 13. Według informacji przekazanych przez rzecznika prasowego Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Krakowie strażacy odgruzowują budynek, by wydostać z niego człowieka.

Falniów. Zwalenie budynku gospodarczego

Służby nie mają z nim kontaktu. Na miejscu pracują strażacy z Krakowa i Nowego Sącza.

Według serwisu Patrol998-Małopolska zmarł mężczyzna, który znajdował się pod gruzami zawalonego budynku. "Przybyły na miejsce lekarz stwierdził zgon. Na miejsce udaje się specjalistyczna grupa poszukiwawcza z Nowego Sącza" - dodano.

RadioZET.pl/PAP - Julia Kalęba