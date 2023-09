Matka i córka zostały brutalnie zamordowane. "To było nadzabijanie"

Prokuratura Okręgowa w Częstochowie skierowała do Sądu Okręgowego akt oskarżenia przeciwko 43-letniemu Rafałowi O. Dotyczy on zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem matki i córki. Doszło do niego w nocy z 7 na 8 sierpnia 2022 roku w Gruszewni (powiat kłobucki).