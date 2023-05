49-latek próbował zgwałcić sąsiadkę. Kobieta nie żyje

Śledztwo w tej sprawie wszczęła Prokuratura Rejonowa w Rzeszowie. Wstępne wyniki sekcji zwłok seniorki, przeprowadzonej w Zakładzie Medycyny Sądowej w Krakowie, pozwoliły na zmianę zarzutu z nieumyślnego spowodowania śmierci na zarzut zabójstwa. Okazało się, że 84-letnia kobieta została uduszona.

Zabójstwo w Hyżnem. Sławomir D. to recydywista

Sławomir D. był dotychczas karany m.in. za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu oraz mieniu. O możliwości zmiany zarzutu po sekcji zwłok informował we wtorek przed południem rzecznik Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie prok. Krzysztof Ciechanowski, której podlega prokuratura rejonowa.

Prok. Magdalena Ziemba-Kołacz dodała w rozmowie z PAP, że obecnie w prokuraturze trwają czynności z podejrzanym, zaś w środę zostanie skierowany do sądu wniosek o jego aresztowanie. Za zabójstwo grozi kara znacznie wyższa, niż za nieumyślne spowodowanie śmierci, bo nawet dożywotniego więzienia.

Śmierć 84-letniej kobiety w Hyżnem

Do zdarzenia doszło późno wieczorem w minioną niedzielę 14 maja w domu pokrzywdzonej. Kobieta dobrowolnie wpuściła Sławomira D. do domu. Znała go, bowiem oboje mieszkali w tej samej miejscowości. Podejrzany miał jej pomóc w wykonaniu czynności domowych.

Jednak w pewnym momencie Sławomir D. próbował zgwałcić kobietę. Uderzył ją i wówczas seniorka upadła, uderzając głową o stół i straciła przytomność. – Następnie sprawca opuścił dom ofiary, zabierając z lodówki artykuły spożywcze – powiedział prok. Ciechanowski.

Wyjście mężczyzny z domu ofiary zarejestrowały kamery zainstalowane na sąsiednim budynku. Ponadto widział go też jeden z sąsiadów. Zwłoki 84-latki zostały znalezione w poniedziałek rano. – Na miejscu zdarzenia wykonano szczegółowe oględziny pod nadzorem prokuratorów, podczas których zabezpieczono m.in. bokserki należące do sprawcy – przekazał prokurator.

RadioZET.pl/PAP