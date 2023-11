"Jestem tajną, rządową policjantką". Osiedlowy terror, takiej historii jeszcze nie było

Jak podaje wrocławska policja, wydarzenia miały miejsce już jakiś czas temu, ale dopiero teraz postanowiono - ku przestrodze - opisać całą historię. Okazuje się, że mieszkańcy osiedla Osobowice byli terroryzowani i zastraszani przez kobietę, która podawała się za "tajną rządową policjantkę".

Kobieta wielokrotnie wszczynała awantury i zajmowała pomieszczenia, które jej się nie należały. Aby się uwiarygodnić, legitymowała się fałszywymi policyjnymi dokumentami.

Wrocław. Kobieta podawała się za "tajną, rządową policjantkę"

Kobieta podkreślała, że "charakter jej służby jest nieprzeciętny". Przekonywała wszystkich, że jest "tajną rządową policjantką" pełniącą funkcję koronera. W pewnym momencie mieszkańcy postanowili jednak zareagować i powiadomili prawdziwych funkcjonariuszy.

"W tym wszystkim nieustannie powoływała się na swoje rzekome stanowisko. I choć lokatorów kamienicy, których niepokoiła nie przekonała co do swojej funkcji, sama najwyraźniej w to mocno wierzyła, gdyż podobną wersję próbowała wmówić przybyłym na miejsce policjantom" - podaje wrocławska policja.

- Ukończyła pani szkołę policyjną? - pytał funkcjonariusz.

- Nie. Do tego nie trzeba mieć - twierdziła.

- Przestępstwo pani popełniła - dodał policjant.

- Nie. Nie popełniłam - skwitowała kobieta.

Mundurowi opublikowali w sieci krótki film, na którym możemy zapoznać się z relacjami mieszkańców osiedla. Widzimy także, jak wyglądało zatrzymanie natrętnej osoby.

Kobieta została szybko zatrzymana. Za przestępstwa dotyczące podrabiania dokumentu oraz podawania się za funkcjonariusza publicznego grozić może kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Źródło: Radio ZET/ KMP Wrocław