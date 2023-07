Kaczyński zapowiedział konwencję wyborczą PiS. Padł termin. "Kończymy pisać program"

Jarosław Kaczyński zapowiedział w Programie 1 Polskiego Radia i PR24, że PiS będzie ogłaszało swoje propozycje wyborcze na konwencjach programowych. - Nasz program piszemy na podstawie rozmów z Polakami. Chcemy rozwiązywać duże problemy, ale także te mniejsze na poziomie gmin i powiatów, by komfort życia był lepszy, ale przy jednoczesnym poszanowaniu podziału władzy - oznajmił.

Prezes PiS podkreślił, że autorów programu wyborczego jest wielu. - To jest praca zbiorowa, oparta na naszym kontakcie ze społeczeństwem, na spotkaniach, (...) w trakcie których obywatele mówią nam o różnych sprawach - dodał.

Konwencja wyborcza PiS. Kaczyński o możliwym terminie

Kaczyński stwierdził, że jeżeli PiS będzie kontynuować sprawowanie władzy przez kolejne lata, to dojdziemy do takiego poziomu życia i takiego poziomu gospodarczego, jak na Zachodzie. - Inflacja dotknęła Polskę, ale to było zjawisko ogólnoświatowe. Walczyliśmy z inflacją tak, aby nie doprowadzić do bezrobocia. To było w interesie polskiej gospodarki i większości społeczeństwa - przekonywał.

Dotychczas rządzący zaproponowali m.in. podniesienie 500 plus do kwoty 800 złotych, zniesienie opłat za autostrady, w tym prywatne, oraz wprowadzenie bezpłatnych leków dla seniorów oraz dzieci i młodzieży. Prezes PiS nie powiedział, czego mogą dotyczyć kolejne propozycje.

Kaczyński w wywiadzie wspomniał również o nieudanej reformie sądownictwa. - Zrealizowaliśmy znaczną większość naszych obietnic, ale pozostało do zreformowania np. sądownictwo - zaznaczył.

RadioZET.pl/PAP