Kajetan P. prawomocnie skazany. Zapadł wyrok w głośnej sprawie

Kajetan P. usłyszał prawomocny wyrok dożywocia za zabójstwo lektorki języka włoskiego w 2016 roku. Tak zdecydował Sąd Apelacyjny w Warszawie, który utrzymał karę wymierzoną przez sąd pierwszej instancji. Kajetan P. ma odbywać karę w systemie terapeutycznym.

Kajetan P. prawomocnie skazany. Wyrok w głośnej sprawie

Pod koniec stycznia 2021 roku Sąd Okręgowy w Warszawie skazał Kajetana P. na karę dożywotniego pozbawienia wolności właśnie za zabójstwo. Uznał go również za winnego zaatakowania funkcjonariusza policji, który 26 lutego 2016 r. konwojował go w samolocie lecącym z Malty do Polski (gdzie zatrzymano mężczyznę).

Co ciekawe, Kajetan P. usłyszał wyrok dożywocie, chociaż wcześniej został - na podstawie ekspertyz biegłych psychiatrów - uznany za osobę o ograniczonej poczytalności. Z tego też powodu zasądzony inny sposób odbywania kary. Zasądzono mu także 75 tys. zadośćuczynienia do zapłaty dla rodziców ofiary.

Proces Kajetana P. dotyczył brutalnego morderstwa, do którego doszło 3 lutego 2016 roku w mieszkaniu przy ul. Skierniewickiej na warszawskiej Woli, gdzie Kajetan P. umówił się na lekcję języka włoskiego z 30-letnią tłumaczką Katarzyną J.

Mężczyzna kilkakrotnie dźgnął kobietę nożem w szyję. Ciało rozczłonkował i przewiózł taksówką do wynajmowanego przez siebie mieszkania przy ul. Potockiej na Żoliborzu. Żeby zatrzeć ślady zabójstwa spowodował w tym mieszkaniu pożar. Zwłoki Katarzyny J. odkryli gaszący ogień strażacy.

RadioZET.pl/PAP/polsatnews.p.