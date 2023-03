Wstrząsające odkrycie w mieszkaniu. "Ciało kobiety miało odgryzioną rękę"

Ciało 67-letniej kobiety z odgryzioną ręką znaleziono w czwartek przed południem w mieszkaniu przy ulicy Ciasnej w Kaliszu - podał portal faktykaliskie.pl. Wstrząsającego odkrycia dokonała bliska osoba zmarłej, która weszła do mieszkania.

Media: znaleziono ciało kobiety z odgryzioną ręką w Kaliszu

Portal epoznan.pl przekazał, że w środku był pies i to on miał odgryźć rękę zmarłej kobiecie. Według wstępnych ustaleń śledczych do jej śmierci nie przyczyniły się osoby trzecie, a zgon nastąpił z przyczyn naturalnych. Ciało zostanie poddane sekcji, która wykaże przyczynę śmierci.

Podkom. Anna Jaworska-Wojnicz potwierdziła informację o śmierci 67-latki. Dodała jednak, że nic nie wie o odgryzionej ręce. - Nie potwierdzam takiego zdarzenia. Jeden z członków rodziny wszedł do mieszkania i zauważył 67-latkę. Przybyły na miejsce lekarz stwierdził zgon bez udziału osób trzecich - powiedziała podkom. Jaworska-Wojnicz w rozmowie z “Głosem Wielkopolskim”.

RadioZET.pl/faktykaliskie.pl/epoznan.pl/"Głos Wielkopolski"