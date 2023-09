Kolejne śnięte ryby. Wydano zakaz korzystania z wody

W poniedziałek, 11 września z powodu masowego śnięcia ryb wojewoda opolski wydał zakaz korzystania z części wód Kanału Gliwickiego. Rozporządzenie dotyczy II i III sekcji kanału w województwie opolskim, czyli odcinków od śluzy Nowa Wieś do śluzy Sławięcice oraz od śluzy Sławięcice do granicy województwa. Dodatkowo podczas posiedzenia zarządzania kryzysowego podjęto decyzję o wstrzymaniu na trzy dni zrzutu wód odprowadzanych przez kopalnie do rzeki Kłodnica, która zasila Kanał Gliwicki.

"Przez korzystanie z wód rozumie się w szczególności spożywanie wody, wchodzenie do wody, kąpiele, połów i spożywanie ryb, pojenie zwierząt gospodarskich i domowych, używanie wody do celów gospodarczych, w tym podlewanie, uprawianie sportów wodnych i turystyki oraz inne działania wiążące się z bezpośrednim kontaktem z wodami" - opisuje w komunikacie wojewoda opolski, Sławomir Kłosowski.

Śnięte ryby w Kanale Gliwickim

Pierwsze śnięte ryby w Kanale Gliwickim zaczęły pojawiać się już 7 września. Każdego dnia służby wyławiały ich coraz więcej. Tylko w ciągu ostatniego weekendu z wód oraz brzegów Kanału Gliwickiego zebrano około 350 kilogramów śniętych ryb. W poniedziałek, 11 września odłowiono kolejne 150 kilogramów.

"Wody Kanału Gliwickiego są poddawane stałej lustracji. Brzegi Kanału Gliwickiego patroluje Policja. Państwowa Straż Pożarna dokonuje również patroli na Odrze" - dodaje Kłosowski. We wtorek, około godziny 16 służby planują rozpocząć stawianie zapory z biostabilizatora przy ujściu Kanału Kędzierzyńskiego do Kanału Gliwickiego.

Przyczyna śnięcia ryb nie jest obecnie znana. Jedna z teorii wskazuje, że przyczyną śnięcia ryb mogą być złote algi.