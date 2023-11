Zapadlisko na osiedlu Siersza przy ulicy Górniczej w Trzebini odkryto w czwartek rano. Na miejscu zjawili się strażacy z PSP w Chrzanowie. Dziura o średnicy 2 metrów i głębokości ok. 2,5 metra została zabezpieczona taśmami. – O zapadlisku powiadomiliśmy Spółkę Restrukturyzacji Kopalń, nadzór budowlany i gminę Trzebinia – powiedział w rozmowie z lokalnym serwisem przelom.pl mł. bryg. Piotr Bębenek.

Nowe zapadlisko w Trzebini

Zapadlisko znajduje się w odległości 12 m od budynku mieszkalnego, któremu nic nie zagraża. Tuż obok stoi natomiast budynek gospodarczy połączony z garażem, który decyzją nadzoru budowlanego został czasowo wyłączony z użytkowania.

Spółka Restrukturyzacji Kopalń poinformowała, że na terenie, na którym wystąpiło zjawisko, były prowadzone prac uzdatniające. Dlatego - jak przekazała SRK - zapadlisko zostanie naprawione w ramach gwarancji przez wykonawcę.

Zjawisko powstawania zapadlisk w Trzebini nasiliło się w 2021 roku. Wcześniej, przez 20 lat od likwidacji kopalni węgla kamiennego "Siersza", występowało sporadycznie. O problemie stało się głośno we wrześniu 2022 roku, gdy zapadlisko na cmentarzu parafialnym pochłonęło 40 grobów. Zdaniem ekspertów deformacje są spowodowane wodą wpływającą ciągle do wyrobisk pogórniczych oraz rodzajem gleby - są tu piaski, żwiry, gliny. Do powstawania zapadlisk przyczynia się też płytka eksploatacja, prowadzona tu w XIX wieku.

Źródło: Radio ZET/PAP/przelom.pl

