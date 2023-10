Nie żyje żołnierka. Dramatyczny wypadek na Podlasiu

W okolicach Kolna (woj. podlaskie) doszło do zderzenia ciągnika z wojskową karetką. Cztery osoby zostały ranne, a będąca wśród nich żołnierka-ratowniczka medyczna zmarła we wtorek w szpitalu. - Do tego zdarzenia nie miało prawa dojść. My tam nie wykonujemy żadnych zadań, tylko na polityczne polecenie ministra Błaszczaka mamy się pokazywać przed wyborami - mówił jej kolega w rozmowie z Onetem.